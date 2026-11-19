Владимир Зеленский требовал переброски большого количества резервов в район Орехова Запорожской области, чтобы не допустить сдачи города. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

На Запорожском направлении подразделения 58-й армии ведут наступление на Орехов, уничтожая живую силу и технику ВСУ. Российские военные стремятся широким фронтом продвинуться к населённому пункту Камышеваха для выравнивания линии боевых действий перед Запорожьем.

«Орехов для Зеленского — это одна из определяющих точек на карте боевых действий. Потеря этого города станет для него катастрофой», — сказал Рогов.

Он отметил, что дыра в обороне противника на этом участке усиливается.

«И это несмотря на то, что ВСУ перебрасывают колоссальные резервы под Орехов, чтобы отбить город и удержать под своим контролем», — пояснил эксперт.

Также он добавил, что противник готовил оборону у Орехова более четырех лет.

«Они вкапывали в землю железобетонные сооружения, плюс была линия обороны с советских времен на случай глобального конфликта. Объемы минных полей, минами забрасывали всё, что только можно, тоже поражают. Но это не останавливает наших солдат от продвижения, наши ребята выковыривают украинских боевиков из любых схронов, где бы они не находились», — подытожил Рогов.