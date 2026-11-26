Западные элиты старательно пытаются насаждать русофобию по всему миру, но получается у них это не слишком успешно. Всё больше жителей самых разных стран видят в России если и не союзника, то важного партнёра, и таких людей хватает даже в Европе. Единственное государство, преуспевшее в промывке мозгов большинства своих граждан, — Великобритания.

Не волна, но цунами

Волны русофобии в Европе и новая Холодная война обсуждались на круглом столе, организованном комиссией Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Открывая заседание, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что исторически русофобия по Европе распространяется волнами.

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«Эти волны зависят от политики. Мы с вами помним, что, несмотря на то, что в Соединённых Штатах никогда с большой симпатией не относились ни к Сталину, ни к советской системе, в годы Второй мировой войны всем американским средствам массовой информации было дано указание не печатать критических материалов о Сталине и о Советском Союзе. Никто не хотел портить союзнических отношений, и, хотя пресса американская всегда говорила, что она свободна, она очень серьёзно соблюдала это предписание. Можно вспомнить разрядку семидесятых годов после визита Никсона в Москву, когда тоже пошла на убыль антироссийская волна. Но мы помним также, что были кризисы, связанные с Карибским кризисом, войной в Афганистане и так далее. Русофобия — это циклическое явление, которое очень сильно зависит от политики, что мы видим сейчас. А сейчас мы видим цунами, это даже не волна, это цунами, вызванное расширением НАТО», — подчеркнул Пушков.

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Семейный подряд

Основатель и руководитель «РОМИР» Андрей Милёхин говорит, что картина происходящего в мире сильно отличается от того, что описывают западные СМИ. «Уже после крымских событий проводился мировой опрос. Крым тогда часто упоминался, а угрозой миру назвали Соединённые Штаты Америки тогда 25% тех землян, которые попали в сферу этого вопроса. Россия была, если не ошибаюсь, на 7-м месте, потому что дальше меньше 10% называли. Как правило, соседи», — отметил Милёхин.

Эксперт подчеркнул: самые разные исследования показывают, что уровень доверия к нашей стране в мире растёт. «Большинство стран так называемого третьего мира, юго-востока, как хотите это называйте, занимают позицию, где Россия выглядит всё больше и больше союзником и партнёром, и прогноз относительно влияния России у этих стран, представляющих глобальный юго-восток, только растёт», — рассказал руководитель «РОМИР».

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На карте эти страны делят Евразию пополам, но Милёхин подчеркнул, что дело не в географии: «Семейный тип — это то, что фактически складывается, когда ты изучаешь человека, ты понимаешь, что человека можно понять только в социуме, только в группе, только в обществе, структурированном обществе. А как оно выстраивается, можно понять только тогда, когда ты понимаешь историю формирования первичного социального домена, а это семья. И здесь мы видим, что вопреки любой формулировке, поддерживаемой активной западной пропагандой, схожая семейная структура объединяет нас. Не религия. В этом большом мире религий много. Не язык, есть разные языковые группы. Если мы посмотрим на тип семьи, напомню, это длинное определение из пяти пунктов, но базово: у нас кровно-соседская патриархальная семья, и она полностью идентична семье в Китае или в Северной Индии. В тюркских странах, не мусульманских. Если мы посмотрим шире на любой тип патриархальной авторитарной общинной семьи, а это базовая, повторяю, структура, так это уже сегодня 90% населения, и эта карта полностью совпадает с незападным миром, который ну никак не принимает интенсивное промывание мозгов. Нас, столь разных по расе, религии, языку, объединяет то, что у нас одни принципы формирования ценностей, передачи опыта, одни принципы культуры, как это ни странно, базовой культуры».

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Исторические корни

Профессор Колумбийского университета (США) Джеффри Сакс рассказал, что корни русофобии Запада лежат в девятнадцатом веке, когда Британия и Россия сошлись в Крымской войне, и английские СМИ сделали всё, чтобы демонизировать образ нашей страны.

«В 1815 году Российская империя была союзницей Британской империи и других европейских держав против Наполеона. Казалось бы, это должно было стать фундаментом для долгосрочного партнёрства, но Лондон стал рассматривать Россию в качестве врага, Британию охватила русофобия, — говорит Сакс. — В 1783 году, что ж, британцам и французам удалось временно добиться успеха в первой Крымской войне, Россия фактически утратила доступ к Чёрному морю примерно на 17 лет, но затем Франция осознала, что Россия необходима ей в качестве союзника против набиравшей мощь Германии. Это был первый акт русофобии, и он был саморазрушителен. Второй акт наступил после Первой мировой войны».

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По мнению экс-министра иностранных дел Австрии (2017–2019 гг.) Карин Кнайсль, русофобы завелись в Европе ещё во времена Ивана Грозного, когда тот объявил себя царём: «Цезарь в Европе может быть только один — император Священной Римской империи», плюс наложились конфликты католиков с православными.

«Мы знаем все, насколько это тяжело, в принципе, находиться в британском обществе», — обратился Пушков к экс-чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Великобритании (2019–2026 гг.) Андрею Келину.

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«Я бы выделил три этапа русофобии, которые я чувствовал в Британии. Это нарастающая русофобия, которая полилась у американцев в СМИ, в кино, когда появились российские бандиты, появилась российская военная политика, и где-то к началу, видимо, к 2018 году это проявилось у британских писателей, даже таких, как Джеффри Арчер. Резкий всплеск русофобии был после майдана: украинский гимн в школах, короткие ролики в школах перед учениками. Однако наиболее одиозные элементы, о которых я говорил, русофобские, стали исчезать, хотя общество консолидировалось вокруг идеологии мейнстрима: у русских плохая политика. Это было направлено всё в основном даже не столько против России, сколько против нынешнего руководства, против того, что мы делаем, против наших интересов», — рассказал бывший посол.