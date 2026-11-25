Европейский Союз в рамках очередных санкций намерен ограничить въезд россиян в пресловутый «цветущий сад». Помимо ограничений для участников СВО, а также военнослужащих и сотрудников силовых структур, планируется в целом ужесточить возможность выдачи виз для россиян.

«Привилегия, а не данность»

Суть данного предложения сводится к тому, чтобы кратно сократить количество российских туристов в Европе. Это развитие тезиса еврокомиссара Каи Каллас, в свое время сказавшей: «Поездки в ЕС — это привилегия, а не данность».

Данные предложения не вызывают восторга у целого ряда членов ЕС, для которых российские туристы остаются важным источником доходов. Тем не менее брюссельская бюрократия упорно гнет свою линию, пытаясь максимально сократить количество россиян в Европе.

Ситуация стала прямо обратной временам «Холодной войны», когда СССР крайне неохотно выпускал собственных граждан за рубеж, что политические оппоненты ставили Москве в упрек.

Но кое в чем современные деятели ушли куда дальше Политбюро ЦК КПСС. Советский Союз не возражал против культурного и спортивного обмена. Да и на Западе считали так же.

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«Казус Форрестола»

В 1972 году на первом матче Суперсерии СССР — Канада в знаменитом монреальском «Форуме» присутствовало все правительство Канады во главе с премьер-министром Пьером Трюдо. Нынешний же глава правительства Канады Марк Карни запретил нахождение на территории страны молодежной сборной России. Его соратница Урсула фон дер Ляйен пытается извести под корень российских спортсменов на территории ЕС.

Желание отгородиться от русских приближается к «казусу Форрестола» — печально известного министра обороны США, который ушел из жизни со словами «Русские идут!»

«Гадкий» Овечкин

При этом совершенно очевидно, что ни сворачивание российского туризма в Европе, ни лишение возможности россиян выступать в турнирах в ЕС не изменят политику Москвы.

Тогда в чем же цель? Некоторые западные политики называют это «недопущением нормализации российской агрессии». Но в действительности дело в ином — такие связи мешают «прокачке» населения западных стран на предмет их ментальной подготовки к войне с Россией.

Чем западных русофобов, к примеру, невероятно раздражает Александр Овечкин? Дело не только в его спортивных рекордах. Русский парень стал легендой города Вашингтона и воспринимается там «своим в доску». При этом Овечкин никогда не отрекался от России и, более того, открыто поддерживал Владимира Путина. В глазах простых американцев Овечкин является наглядным доказательством того, что русские — нормальные люди, которые ничем от них не отличаются.

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Милость к падшим

Еще один пример — россиянка Мирра Андреева после победы на Итоговом турнире WTA обратилась с теплыми словами к побежденной сопернице, украинке Элине Свитолиной.

Свитолина же в интервью украинским СМИ назвала теплые слова Андреевой «провокацией». Всё потому, что Свитолина последние годы карьеры посвящает антироссийским демаршам, которые, надо сказать, изрядно утомили западную публику. А тут и вовсе поворот — победившая русская демонстрирует тепло и великодушие по отношению к оскорблявшей ее украинке. В западных соцсетях вал одобрительных слов в адрес Андреевой и критика в адрес Свитолиной — кошмар наяву для антироссийских пропагандистов.

Теперь представьте себе появление в Финляндии и Норвегии, где со страниц местной прессы русофобия буквально стекает, российских фигуристов или лыжников. Которые просто соревнуются и у которых нет рогов. Ведь финский и норвежский обыватель может спросить себя: «Так это же нормальные ребята и девчата, зачем мы так рвемся к войне с ними?»

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Большие ставки

Канадские любители хоккея скучают по матчам Россия — Канада так же, как и русские. Но, если на молодежном чемпионате мира сыграет сборная России, Марку Карни могут начать задавать неудобные вопросы. Например, что плохого нам сделали эти мальчишки с клюшками, что мы оплачиваем ракеты, которыми стреляют по их домам? И как получилось, что Россия — зло, если в канадском парламенте чествовали украинского ветерана СС?

«Образ врага», который лепят западные политики, тратящие сотни миллиардов на поддержку киевского режима, разбивается вдребезги при любой встрече обычных обывателей с русскими. И вся работа идет насмарку.

Справиться с этим можно единственным способом — оставив этих самых русских по ту сторону «железного занавеса».

Сработает ли это, сложно сказать. Но Еврокомиссия упорно идет к выбранной цели