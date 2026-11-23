Героем «взрослой» истории стал 56-летний Ларс Эрикссон, который руководил муниципалитетом Йокмокк на севере Швеции. Журналистское расследование телеканала SVT установило, что политик, ранее заседавший в парламенте страны, параллельно с публичной карьерой участвовал в съемках американских порнофильмов.

В этой сфере Эрикссон использовал псевдоним «Ханс», а сам представлялся «Викингом». По данным СМИ, с 2018-го по 2026 год с его участием было выпущено восемь фильмов. После публикации расследования муниципальные власти приняли решение прекратить его полномочия. Сам политик настаивает, что съемки давно остались в прошлом и не должны влиять на оценку его работы. За деньги — да. В Швеции разгорелся скандал из-за одобрения многоженства Подробнее

Старые записи убили карьеру

Эрикссон заявил, что перестал сниматься в порно еще в 2022 году. По его словам, он не контролировал дальнейшее распространение старых записей. Таким образом, фильмы, появившиеся в Интернете и попавшие в поле зрения журналистов, могли продолжать выходить или распространяться уже после того, как он завершил участие в съемках.

В подобных случаях для работодателя имеет значение не только то, когда именно были сделаны записи, но и сохраняется ли возможность использовать их для давления на человека сейчас. Даже если чиновник больше не участвует в съемках, материалы могут оставаться доступными и вновь привлекать внимание. Муниципальные власти исходили из того, что руководитель местной администрации должен быть защищен от внешнего влияния, а любые обстоятельства, которые могут стать рычагом давления, требуют отдельной оценки — именно так объяснили увольнение, а вовсе не моральной оценкой частной жизни чиновника. Шведская Жизель Пелико. Муж-байкер заставил жену переспать со 120 мужчинами Подробнее

Дело на полмиллиона

Представители местных властей посчитали, что скрытая от общественности часть биографии могла сделать руководителя уязвимым для шантажа. В таком случае посторонние лица могли бы попытаться использовать информацию о его прошлом, чтобы воздействовать на решения администрации.

Власти также указали на риск иностранного вмешательства. При этом в опубликованной информации не говорится, что Эрикссон действительно подвергался шантажу или что кто-либо пытался воздействовать на него с помощью видеозаписей. Политик с таким объяснением не согласен. Он отверг утверждение, что представлял угрозу безопасности, и не принял аргументы муниципалитета.

Выходное пособие Эрикссона после расторжения контракта с муниципалитетом составило 594 тысяч шведских крон (около 4,8 миллиона рублей).