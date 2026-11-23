Директор национальной разведки Соединенных Штатов Джей Клейтон временно возглавит управление Белого дома по кибербезопасности, чиновник будет совмещать две должности до утверждения сенаторами нового руководителя. Об этом пишет портал Axios.

По его данным, американский лидер Дональд Трамп выдвинул на этот пост главу управления информационных технологий Пентагона Кирстен Дэвис. До утверждения конгрессменами ее кандидатуры она будет работать старшим советником Клейтона. Он, как пишет издание, также координирует политику администрации США в области искусственного интеллекта.

Новые обязанности глава нацразведки США получит на фоне масштабных технических сбоев и сообщений о кибератаках, которые выявили уязвимости цифровой инфраструктуры страны.

Ранее в США сообщили, что устранили сбой, вызвавший задержки авиарейсов.