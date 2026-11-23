В ответ на террористические атаки киевского режима ВС РФ нанесли массированный удар по военной и критической инфраструктуре Украины. Подробности приводит Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Измаиле (Одесская область) были поражены объекты портовой инфраструктуры. В Черном море атаковано судно, которое везло военные грузы в Одессу.

В Днепропетровске прилетело по электроподстанции, обеспечивающей энергией промышленные предприятия. А в Днепропетровской области поражены два железнодорожных локомотива, перевозившие вооружение и военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, координатор украинского подполья Сергей Лебедев сообщает, что в Харькове двумя крылатыми ракетами «Бандероль» атакована железнодорожная инфраструктура. «Первый удар, по поступившей информации, пришелся на район депо „Основа“ в южной части города. Второй — на железнодорожный объект в Холодногорском районе», — пишет он. Последствия прилета уточняются.

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Ситуация на направлениях

На запорожском фронте продолжаются столкновения на рубеже Степногорск — Приморское, а также в районе Лукьяновского. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

На добропольском направлении идут бои в районе Сергеевки. Сообщается об успехах ВС РФ в Новоявленке.

На краснолиманском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Диброва, Ямполь и Озерное. На волчанском — после освобождения Соснового Бора — российские войска продвигаются на юг вдоль трассы Волчанск — Харьков, где ведут бои в районе Бугаевки и Шевченково Первого.

На сумском фронте не утихают сражения в районах Юнаковки, Садков, Хотени и Груновки. В Шосткинском районе ВС РФ производят зачистку лесного массива в районе населённого пункта Коренек.

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Отстояли небо

Минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили в небе над нашей страной 192 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.