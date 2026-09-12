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Новости СВО на сегодня, 13 сентября. Войска ЕС на Украине, РФ бьет по Киеву

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Удар российских войск по Киеву.
Удар российских войск по Киеву. Reuters

Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на воскресенье, 13 сентября.

  1. ВС РФ за минувшие сутки освободили село Веселое в Донецкой Народной республике.
  2. Российские войска нанесли массированный удар по промышленной инфраструктуре Украины. Атакованы заводы и комбинаты.
  3. Армия России продолжает уничтожать транспортную и логистическую инфраструктуру «незалежной». Цены на топливо достигли «психологической отметки» в 100 гривен за литр.
  4. Большая часть Купянска находится под контролем российских войск или в «серой зоне».
  5. Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о вводе европейских войск на территорию Украины и ответил на идею Зеленского о встрече с российским лидером.
  6. ВСУ опять не смогли сбить ни одну российскую баллистическую ракету. Зеленский вновь требует перехватчики у Запада.

Летело и взрывалось так, что вся Украина стояла на ушах от ужаса, что и по ним сейчас полетят русские ракеты.
Война уже пришла в Киев. Это не просто удар — жители в ужасе бегут из города Подробнее

Освобождение села Веселое в Донецкой Народной республике: «Центр» готовится штурмовать Доброполье и Дружковку

Бойцы «Центральной» группировки освободили от киевских националистов село Веселое в ДНР. С юго-запада оно примыкает к павшему 4 сентября селу Грузское. Освободив Доброполье, лежащее на юго-западе от Веселого и Грузского, и высвободив резервы, ВС РФ смогут наступать на Дружковку, что на северо-востоке, а затем на Краматорск и Славянск, напоминает военный корреспондент Александр Коц.

Российские ВС бьют по заводам и комбинатам Украины

В ночь на субботу армия России атаковала энергетическую и промышленную инфраструктуру «незалежной». В подконтрольном ВСУ Запорожье удар пришелся по металлургическому комбинату «Запорожсталь», который выпускает металлопрокат для нужд ВСУ. После удара предприятие восстановить уже нельзя, отчитались в пресс-службе холдинга «Метинвест». В Кривом Роге удар был нанесен по комбинату «АрселорМiттал Кривий Рiг», а также по Северному и Новокриворожскому ГОКам, в Днепропетровске — по электроплавильному комплексу «Интерпайп сталь».

Армия России продолжает уничтожать транспортную и логистическую инфраструктуру «незалежной»

Днем реактивные беспилотники «Герань» поразили несколько украинских АЗС в Ровенской и Житомирской областях. За все время аналитики зафиксировали порядка 240 ударов, на конец июля их было около 160. На этом фоне дизельное топливо на Украине пробило «психологическую отметку» в 100 гривен за литр (2,24 доллара, или 190 российских рублей).

Уничтожение склада в районе Киева.
80 ударов ярости. Грузов НАТО не дождутся: Москва загоняет Киев в капкан Подробнее

Продолжаются и удары по железнодорожной сети Украины: удары зафиксировали в Волынской, Одесской, Полтавской и Киевской областях. Власти уже сообщили, что на поезде до Сум теперь не добраться — составы будут доходить до станции Конотоп, а оттуда до областного центра Сумской области можно доехать только на автобусе. Расстояние между Конотопом и Сумами — 128 километров. Так теряющему по два-три локомотива в день Киеву все сложнее подвозить на фронт военные грузы и резервы. Удары по Украине продолжаются до сих пор.

Ситуация на Купянском направлении: большая часть города — «серая зона» или под контролем ВС РФ

Как сообщает военный эксперт Борис Рожин, сегодня военную технику в Купянске практически не применяют, а любое движение противника российские бойцы поражают дронами и артиллерией. Продолжаются непростые бои в Купянске-Узловом, где ситуация сейчас напоминает «слоеный пирог» — подразделения ВС РФ и киевские боевики могут занимать позиции в одном доме.

«Ковшаровка и Новоосиново за нами, — добавляет эксперт. — Сил для каких-то глобальных прорывов у врага на этом участке нет. Большая часть вражеских подразделений на Купянском фронте — это мобилизованные. Отдельные участки удерживаются исключительно дронами».

Владимир Путин.
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Позицию России довели до всего мира. Зеленский может приехать в Москву

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о вводе контингентов стран ЕС на Украину. Ранее, напомним, российский лидер заявил, что подобные действия западных стран будут означать начало войны с РФ, и к этому, судя по всему, еврочиновники сегодня подталкивают собственное население.

«Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», — указал Дмитрий Песков.

Также нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Майами, он намечен на декабрь 2026 года. Представитель Кремля, в свою очередь, напомнил, что, если экс-комик желает встретиться, он может приехать в Москву, куда Владимир Путин уже его приглашал.

Украинская ПВО вновь пропустила все баллистические ракеты ВС РФ

ВСУ минувшей ночью снова признали, что не в состоянии сбивать российскую баллистику — в отчете украинского Генштаба вновь нет данных о том, сколько ракет ВС РФ украинским системам ПВО удалось отразить. Зеленский уже успел пожаловаться, что для этого Киеву нужно как минимум 280 ракет на каждый зимний месяц, однако сам же назвал такую цифру нереалистичной и снизил уровень «хотелок» до 100-120 перехватчиков ежемесячно.

В качестве основных потенциальных целей для ударов возмездия Лебедев «выбрал» Киев с пригородами, порты Чёрного моря, цели на западе и севере Украины.
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Такие цифры, впрочем, пока тоже выглядят фантастически, столько перехватчиков не производят ни в США, ни в Японии, ни в этих странах вместе взятых. Более того, боеприпасы к системам Patriot нужны и вооруженным силам США, активно расходующим их во время обстрелов Ирана на Ближнем Востоке.
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