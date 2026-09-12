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Минобороны показало кадры удара по складу с военными грузами под Киевом

кадр видео
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Кадры поражения в Киевской области склада с военными грузами опубликовало Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

По информации оборонного ведомства, удар нанесен по складу с грузами ВСУ, выявленному на территории поселка Гостомель.

Сообщается, что для поражения объекта противника были применены ударные дроны.

«Расчеты ударных беспилотников сожгли склад с грузами военного назначения для ВСУ», - говорится в публикации.

Ранее стало известно о поражении российскими военными стратегически важного для ВСУ объекта транспортной инфраструктуры, через который проходили поступающие из-за рубежа оружие и боеприпасы.
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ОбществоАрмияКиевская областьспецоперация на Украинеатака БПЛАпоражен склад ВСУ
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