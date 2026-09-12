МО: поражен стратегически важный объект инфраструктуры в Одесской области

В ночь на субботу российские военные нанесли удар по стратегически важному для ВСУ объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области, через который проходило поступающее из-за рубежа оружие и боеприпасы, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

По информации оборонного ведомства, целями массированного удара в Одесской области стали также объекты портовой инфраструктуры, задействованные в разгрузке и хранении военных грузов.

Кроме того удары нанесены по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, обеспечивающими своей продукцией украинский ВПК.

Ранее сообщалось о поражении российскими военными обрабатывавшего разведданные дата-центра в районе Киева.