Российские «Герани» нанесли удары по обслуживающей ВСУ портовой инфраструктуре Украины — над Ильичевском, Измаилом, Тузлами, Саратой и Одессой поднялись клубы дыма. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал эти атаки частью плановой демилитаризации и прямым ответом на государственный терроризм ВСУ, атаковавших безэкипажными катерами набережную Сочи.

Дым над пятью портами: что известно об ударах

Над портами в Ильичевске, Измаиле, Тузлах, Сарате и Одессе поднялись клубы дыма. «Герани» нанесли удары по портовой инфраструктуре, обслуживающей ВСУ, и судам, перевозящим военные грузы. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Российские военные провели плановые, систематические боевые действия по демилитаризации Украины. В нынешней ситуации это и ответ противнику за то, что ВСУ ударили безэкипажными катерами по набережной Сочи, за государственный терроризм», — подчеркнул он.

Уничтожают логистику ВСУ и возможность зарабатывать валюту

Анатолий Матвийчук объяснил, что удары были нанесены по инфраструктурным военно-промышленным центрам. Эти объекты играют большую роль как в доставке военных грузов от партнеров Киева, так и в отправке зерна и других товаров на экспорт для получения средств на закупку вооружения.

«Изоляция Украины от моря продолжается. Деэскалация в этом регионе вряд ли будет. В ближайшее время мы будем бить, отрезая Украину от моря», — добавил он.

Обесточенные порты: дизели вместо электричества

Военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что основная задача сейчас — обесточить порты, чтобы остановить их работу.

«Черноморские украинские порты сейчас уже испытывают затруднения. Мы не только бьем по портовой инфраструктуре, подъездным путям, разгрузочным площадкам, мы полностью обесточиваем их. Они сегодня используют дизели, дизель-генераторы, потому что центральное электроснабжение практически для них уже недоступно. Наша цель — изолировать через эти разрушения порты Украины от моря», — отметил он.

Собеседник издания объяснил, что изоляция украинских черноморских портов решает ряд важных задач.

«Эти порты перестанут осуществлять логистику, перестанут работать на погрузку, разгрузку, перестанут выполнять роль центров поступления. Во-первых, Киев лишится валюты за оплату этих услуг, во-вторых, мы полностью отрезаем ВСУ от поставок западного вооружения морем», — уточнил он.

Таким образом, удары «Гераней» по черноморским портам Украины — это не только плановая демилитаризация, но и прямой ответ на государственный терроризм ВСУ, атаковавших мирную набережную Сочи. Россия последовательно отрезает Украину от моря: порты обесточены, логистика парализована, а Киев лишается и валютных поступлений, и поставок западного вооружения. Деэскалации в этом регионе, как подчеркивает эксперт, ждать не стоит — удары будут продолжены.