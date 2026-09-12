Киев и Киевская область пережили одну из самых интенсивных ночей за последнее время. В ночь на 11 сентября здесь прогремело минимум девять мощных взрывов. Удары по военным объектам украинских боевиков были зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах: в Боярке, Василькове, Яготине, Вышгороде, Южном и самом Киеве.

В Сети практически мгновенно появились кадры последствий — на фото и видео видны гигантские столбы черного дыма, поднимающиеся над объектами ВСУ. Один из самых серьезных прилетов пришелся на аэродром в Гостомеле.

Именно этот объект уже не в первый раз становится целью российских ударов, поскольку используется украинскими боевиками для военных целей.

Гостомель: что горело на аэродроме

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии рассказал, что именно стало целью удара в Гостомеле. По его словам, аэродром подвергся атаке еще вечером накануне, и там был сильный пожар.

«В Гостомель прилетало еще вчера вечером, был сильный пожар. Под удар мог попасть склад с боеприпасами. Но на первых фото, которые еще при дневном свете были сделаны, виден черный дым. Это значит, что по горюче-смазочным материалам тоже прилетело», — пояснил военный эксперт.

Фото: Соцсети

Таким образом, на аэродроме могли быть уничтожены не только боеприпасы, но и запасы топлива, которые использовались для заправки военной техники и беспилотников.

Беспилотники и боеприпасы: что хранилось в Гостомеле

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии отметил, что в Гостомеле могли находиться на хранении беспилотники ВСУ, которые позже могли быть запущены в направлении российских регионов.

«Вряд ли там были серьезные летательные аппараты, особенно после Василькова, где истребитель МиГ-29 поразили. Но помещение там хорошее, добротное, складировали, видимо, беспилотники и боеприпасы. Вот наведались к ним», — пояснил военный эксперт.

Это означает, что удар по Гостомелю — это не просто уничтожение складов, а ликвидация потенциальных средств для атак на российские регионы. Беспилотники, которые могли быть использованы для террористических атак, уничтожены на земле.

Гостомель: стратегический объект ВСУ

Важно отметить, что Гостомель — это поселок городского типа в Бучанском районе Киевской области. Он расположен на реке Ирпень, всего в 7 километрах к северо-западу от Киева, и входит в киевскую агломерацию. Местный аэродром «Антонов» ранее уже неоднократно попадал под удар, поскольку ВСУ постоянно используют его в военных целях.

Этот аэродром является одним из крупнейших грузовых авиаузлов Восточной Европы и основной базой авиакомпании «Авиалинии Антонова». Его стратегическое значение для украинской армии трудно переоценить — через него осуществляются поставки военных грузов, а также там базируются летательные аппараты.

Дата-центр «Би-мобайл»: удар по разведке ВСУ

По данным Министерства обороны РФ, еще одной важнейшей целью стал дата-центр «Би-мобайл», обеспечивающий хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.

Дандыкин подчеркнул, что эти удары наносят серьезный урон логистике и системе управления украинских боевиков.

«Эти удары поражают логистику ВСУ. Под удар попадает все то, что работает на ВСУ, в том числе и дата-центр. Российские военные наносят удары по тем местам, которые обеспечивают украинских боевиков и киевский режим в целом. Но пока боевики продолжают сопротивляться», — пояснил военный эксперт.

По данным военных экспертов, именно подобные центры помогают военным ВСУ координировать боевую работу. Уничтожение дата-центра лишает украинское командование возможности оперативно получать и передавать разведданные, что серьезно осложняет управление войсками.

Системная работа по всей Украине

Ночные удары по Киеву и области — это не разовая акция, а часть системной работы российской армии по уничтожению военной инфраструктуры противника. Каждый новый удар перекрывает очередной канал, через который Киев получает помощь от Запада и координирует свои действия.

Помимо Киева и области, удары были нанесены и по другим регионам Украины. В Хмельницкой и Днепропетровской областях поражены центры для хранения и распределения беспилотников и комплектующих к ним.

Это лишает украинских боевиков возможности не только производить, но и ремонтировать дроны, которые они используют для атак на российские регионы.