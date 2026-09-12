В Сети появились кадры удара пятью ФАБ по позициям ВСУ под Запорожьем

Опубликовано видео удара, нанесенного пятью фугасными авиационными бомбами ФАБ-250 по позициям украинских войск. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«Удар пятью ФАБ-250 по пунктам временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен вблизи населенного пункта Преображенка в Запорожской области.

Накануне стало известно, что российские войска освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в Донецкой Народной Республике.