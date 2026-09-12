Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от западных стран начать поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot. Он отметил, что Украине нужно 280 единиц. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно 280 перехватчиков баллистики. Но ты никогда не получишь 280 ракет для Patriot в месяц. Даже 100 ракет — это огромный вызов. Но это то, что я хочу: иметь 100–120 перехватчиков на тяжелые холодные месяцы впереди», — говорится в Telegram-канале Зеленского.

Одной из причин проблем с поставками он назвал недостаточные объемы производства ракет в Соединенных Штатах. По его мнению, единственным вариантом остаются имеющиеся запасы, но будет ли Запад готов ими поделиться, Зеленский не знает.

Он также упомянул возможный пакет от ЕС, который, по его словам, будет небольшим, и призвал их поделиться ракетами.

Ранее военный эксперт Маркус Райснер заявил, что противовоздушная оборона стала для Киева «ахиллесовой пятой».