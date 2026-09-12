Песков: РФ довела свою позицию по европейским войскам на Украине до мира

Россия предельно конкретно и понятно донесла до мирового сообщества, прежде всего до европейских стран, свою позицию по возможному вводу европейских войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, речь идет не о «красной линии», а о позиции России, которую Москва уже довела до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной форме.

«Это не красная линия, это позиция России», — сказал Песков, прокомментировав заявление Владимира Путина, который в пятницу сообщил, что размещение европейских войск на Украине будет означать войну с Россией.