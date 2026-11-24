Европейская пресса со ссылкой на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен пишет, что в новом пакете санкций Евросоюз запретит европейским компаниям принимать участие в ремонтах российских НПЗ. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил aif.ru, что не так с этим заявлением.

Почему ЕС хочет, чтобы Киев бил по российским НПЗ

«Странное заявление, потому что одной из первых антироссийских санкций со стороны Евросоюза в 2022 году был запрет на поставку оборудования, технологий и оказание услуг в области строительства, ремонта и модернизации нефтеперерабатывающих заводов, — отметил Юшков. — Это было одним из первых серьёзных каких-то ограничений, вызвавшее действительно множество вопросов, насколько Россия сможет самостоятельно обслуживать НПЗ, потому что довольно существенная часть оборудования закупалась обычно в Европе для просто текущих ремонтов НПЗ, не говоря уже про модернизацию, расширение и так далее. Были вопросы, но Россия довольно быстро — в течение полугода — полностью себя обеспечила катализаторами. К тому моменту уже строился ряд предприятий и у Роснефти, и у Газпромнефти. Они всю номенклатуру катализаторов стали производить, поэтому для нефтепереработки мы для текущих нужд выпускаем всё сами в плане катализаторов. Зеленский сорвался с цепи. Ультиматум Трампа сорван: ВСУ снова атакуют НПЗ Подробнее

Почему это важно? Потому что тогда вставал вопрос о том, что мы вообще не получим бензина, мол, мы не сможем произвести нужного объёма без европейских катализаторов. То есть в текущих технологических процессах мы, дескать, зависим от европейцев, якобы сейчас всё остановится. Тем не менее не остановилось, мы сами себя обеспечили катализаторами. Дальше встал вопрос по поводу оборудования. За все годы, с 2022 года, когда этот запрет начал действовать, что-то мы покупаем на азиатском рынке, прежде всего, у Китая, существенно увеличено производство на российских предприятиях. И то и другое сохраняется, потому что ремонтов стало много, ремонты часто идут очень разные, но их проводят. Возникал вопрос о том, что какое-то оборудование, которое регулярно подвергается ударам, ремонтируется, а по-хорошему, после ряда ударов нужно было бы его поменять. Конечно, возникает вопрос, когда можно будет это сделать и как долго оно продержится, но тут скорее вопрос в том, что его надо будет чаще чинить: чем дольше ты его не меняешь, тем больше ремонтов, в том числе текущих ремонтов, проверок и так далее.

Это скорее экономическая проблема: чем чаще ты ремонтируешь и на профилактику уходишь, тем больше у тебя упущенной выгоды, то есть меньше товаров производишь. Но тем не менее мы видим, что с 2022 года это всё уже есть. Тут ничего нового нет. Этот запрет действовал где-то примерно то ли с апреля, то ли с мая 2022 года. И европейские компании и так не участвуют ни в поставках оборудования для российских НПЗ, ни в ремонтах. Это всё уже давным-давно запрещено, ничего нового здесь нет. Высокий запас прочности. Путин: нанести ущерб российской энергетике нельзя Подробнее

Сами заявления о том, что они вводят какие-то дополнительные ограничения в области российской нефтепереработки, они указывают на то, что волна ударов по российским НПЗ со стороны Украины и согласована была с Европой, это их общий план по принуждению России к миру, как они его называют, который они начали активно реализовывать особенно с весны 2026 года. Да, были удары ещё и в 2025 году, но массовый характер они приобрели именно в 2026-м. Это показывает, что Европа рассматривает дальнейшее давление на Россию через НПЗ, через попытку их остановки и создания в России топливного кризиса. И удары были согласованы с европейцами. Теперь же для Европы действительно появляется новый стимул, чтобы показать, что их позиция по украинскому кейсу отличается от американской. Они демонстрируют этот разрыв и в области нефтепереработки. Если Трамп, наоборот, говорит, что не надо бить по российским НПЗ, потому что тогда мы сокращаем переработку и останавливаем экспорт, а это создаёт дефицит на глобальном рынке, а надо, наоборот, его насытить, чтобы не было дефицита за счёт российских нефтепродуктов, то европейцы показывают, что они совершенно обратной позиции придерживаются. С их точки зрения, на Россию надо давить, пускай даже за счёт снижения объёмов нефтепереработки и объёмов экспорта нефтепродуктов оттуда. Поэтому для европейцев скорее все эти заявления и есть часть именно политического кейса, а не экономического».