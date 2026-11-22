Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не считается реальным претендентом на роль представителя Европы в возможном диалоге с Москвой. Об этом пишет испанская газета El País.

По данным издания, обсуждение кандидатуры переговорщика связано не только с отношениями ЕС и России, но и с борьбой за влияние внутри европейских институтов.

Как отмечает автор публикации, Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен стремится усилить свои позиции во внешней политике и оттеснить Каллас от участия в этом процессе.

«В этой борьбе Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен стремится обрести больший вес во внешней политике и вытеснить Каллас», — говорится в статье.

Ранее о разногласиях в Евросоюзе по поводу выработки переговорной позиции писала газета Politico. Отмечается, что некоторые страны ЕС призывают к более гибкому подходу к диалогу с Россией, а Каллас занимает в отношении РФ жесткую и несговорчивую позицию.