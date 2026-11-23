Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте назвал неприемлемыми требования Москвы, касающиеся пересмотра системы безопасности и отвода сил блока к позициям, которые они занимали 30 лет тому назад.

«Предложения, которые Россия выдвинула в 2021 году, и которые по сути, касаются отхода НАТО назад, к границам 1997 года, неприемлемы» — приводит его слова The Guardian с выступления в Берлине.

Кроме того, он утверждал, что в альянсе вряд ли кто-то рассматривает подобный сценарий как «хорошую идею».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков 12 ноября проинформировал, что на встрече с представителями Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — Владимир Путин вернулся к теме предложений об устройстве безопасности, которые Москва сформулировала в 2021 году. Среди их главных пунктов были: отказ от расширения военного блока, недопущение размещения у российских границ отдельных видов вооружений, а также восстановление конфигурации сил альянса в том виде, в каком она была на момент подписания основополагающего акта между Россией и НАТО.

Неделей ранее глава государства сообщил, что по дипломатическим каналам европейцам поступило предложение приехать в Москву, чтобы изложить свою точку зрения. Только после этого в Кремле определятся с форматом продолжения диалога с Киевом.

Путин также подчёркивал, что гарантии, предоставляемые России и Украине, следует встроить в общую систему европейской безопасности. По его мнению, для заключения договорённостей Евросоюзу потребуется политическая воля, однако принципиально непреодолимых преград на этом пути не существует.