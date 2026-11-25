Военные ВС РФ уже сообщили о поражённых целях за минувшую ночь. Били по ВСУ и объектам двойного назначения очень достойно. Среди уничтоженных «жирных» объектов стоит выделить две электроподстанции в Запорожской и Днепропетровской областях мощностью по 330 кВ, двух локомотивах, перевозивших составы с военными грузами, одном сухогрузе с вооружением НАТО и военном заводе в городе Сновске, выпускавшем беспилотники.

При этом, как замечает военный эксперт Александр Ивановский, по Киеву в ближайшие дни может быть нанесён массированный ракетный удар. К таким выводам он пришёл, анализируя атаки последних дней, в которых основной ударной силой были беспилотники и авиабомбы.

С востока на запад

Западная Украина весь месяц не выходит из списка регионов, по которым ВС РФ наносят удары возмездия. Не так давно во Львове были уничтожены военные предприятия, включая крупнейший авиазавод, производящие ударные дрона. Сегодня сильно прилетело по ж/д станции Сарны Ровенской области и находившемуся там подвижному составу: локомотивам, вагонам, площадкам с военной техникой. Отмечают эксперты и удар по Ковелю Волынской области. Накануне там вдребезги разнесли военный эшелон с имуществом для ВСУ, поставленным со складов НАТО в Польше, а ночью накрыли стоянку с грузовиками, тоже забитых вооружением из натовских арсеналов.

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Координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев отмечает ударную серию по объектам ВСУ в Одесской области. По данным Лебедева, Одесса и весь причерноморский регион «испытывают значительные проблемы с энергетикой», поэтому каждая новая атака по ТЭС и подстанциям, причём любой мощности, эти проблемы только усугубляет. Координатор подполья уже не раз говорил, что при достижении критических проблем с энергетикой, возникнут и проблемы у военных предприятий. Пока они получают электричество за счёт гражданских объектов, но скоро и этого хватать не будет.

Днепропетровск, Харьков и Житомир

По оценкам Лебедева одни из самых массированных атак были нанесены по военным объектам Украины в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях. Цели ВСУ в Днепропетровской области «утюжат» уже третьи сутки подряд. Больше всего ударов приходится на областной центр и пригороды. Мосты через Днепр пока стоят, но энергетика разносится вдребезги. Источники сообщают об остановке некоторых военных заводов, производственные линии которых не могут потянуть даже мощные генераторы.

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В Харьковской области львиная доля ударов пришлась по железным дорогам. Били по станциям в самом Харькове, Балаклеи, Лозовой и Чугуеве. На всех идёт выгрузка воинских эшелонов и складирование имущества ВСУ. Всё это становится законной целью российских ударов возмездия.

В Житомирской области уничтожены склады с вооружением. В Сумской пункты временной дислокации боевиков, подготовленных к переброске в район боёв. В Черниговской, Винницкой и Кировоградской областях удары пришлись по военным частям и складам ГСМ.