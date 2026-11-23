Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс пытается сорвать потенциальные переговоры Европы с Россией через СМИ. В интервью Die Welt он битый час рассказывал немцам об «ужасной России», объясняя, что Москвой никаких дел иметь нельзя.

Что болит у Кулбергса

Очевидно, интервью было срежиссировано более опытными кукловодами из Берлина, так как во многих пунктах повторяет тезисы канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В первом же вопросе Кулбергса просят дать совет Европе, за которым он в карман не полез. Дайте Зеленскому больше денег — таким советом поделился премьер Латвии. «Инвесторы не выстраиваются в очередь. Местные предприятия ощущают последствия. Поэтому я понимаю, что мог бы потратить деньги на что-то другое. Но без безопасности всё это не имеет значения», — пафосно заявил Кулбергс. Эскалация любой ценой. Латвия и Литва очень хотят ядерную бомбу Подробнее

Затем он пожаловался на гибридные войны, которые якобы против Латвии ведут Россия и Белоруссия, потребовав полного закрытия границ Евросоюза как минимум для россиян, потому что «полмиллиона туристов проверить невозможно». «Некоторые считают, что после прекращения огня можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Это — невозможно. Это — новая эра», — подчеркнул премьер Латвии.

Проблема Европы, с его слов, заключается в том, что не «все разделяют исторический опыт российской оккупации, некоторые кажутся наивными», поэтому ЕС должен «готовиться к худшему» — к противостоянию с Москвой, призвав немцев активнее развивать военное сотрудничество с Прибалтикой и отправить туда больше войск, так как «Германия вносит огромный вклад в безопасность Европы и является первым контактным пунктом при эскалации ситуации». Впрочем, Кулбергс посетовал, что Мерц пока не идёт ему навстречу в этом вопросе. В Германии пропал «дух Рождества». Все подарки Мерц отдал Зеленскому Подробнее

Работа на немцев

«Интервью Кулбергса это — работа на немецкую аудиторию. Пытаются всех убедить, что такие отношения с Россией теперь навсегда, чтобы там не произошло. Россия всегда будет врагом, — прокомментировал aif.ru высказывания президента Латвии ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. — Но, когда-нибудь наступит мир, а он наступит, ну, или не будет мира как Вселенной, как пространства жизни. Вот только что будет с самой Прибалтикой ещё неизвестно. Они всё-таки верят, что вот нынешняя архитектура безопасности, о которой говорят в Европе сумасшедшие типа Кайи Каллас или тот же Мерц, их устраивает, где краеугольный камень этой безопасности это НАТО. Но такого не будет, чтобы НАТО диктовало свои условия и игнорировало абсолютно законные требования России о гарантиях безопасности для неё. В новой архитектуре безопасности возникнет вопрос и о существовании вот такой Прибалтики: русофобской, антироссийской, участвующей в санкциях против России. В новой архитектуре безопасности и санкций-то не должно быть, и русофобии на этих пустырях тоже не должно быть. Лучше бы об этом он подумал, а не рассказывал сказки о новой эпохе, где поддержка Украины будет вечной, хотя существования такой Украины это угроза безопасности не только России, но и всего мира».