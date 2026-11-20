Госпогранслужба Латвии не получала указаний о закрытии границы с РФ, заявил руководитель службы генерал Гунтис Пуятс.

«Решение о закрытии пунктов пропуска с Россией должно приниматься на уровне правительства. Я сам никакой информации от правительства по этому поводу не получал», — сообщил Гунтис Пуятс в эфире Латвийского радио.

Ранее появилась информация, что Эстония планирует закрыть автомобильные КПП на границе с Россией с 1 декабря.

Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет необходимые политико-дипломатические меры для защиты своих интересов, если Таллин действительно закроет пограничные переходы.