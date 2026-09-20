Иран занес меч возмездия: США и Израиль бессильны перед новой мощью

Иран нащупал болевые точки США и в ответ на агрессивные действия Вашингтона наносит по ним удары, заявил в эксклюзивной беседе для aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Так он прокомментировал заявление спикера иранского Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа о том, что Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, если Штаты не выполнят требования Тегерана. Как сообщалось, требования включают семь пунктов, в частности, это: прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных активов Ирана и снятие морской блокады. Все пункты не раскрываются.

Перенджиев отметил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по сюжету рассказа О. Генри «Вождь краснокожих»: сначала США рассчитывали получить выгоду, но в итоге сами будут вынуждены платить.

«Иран никогда не провоцирует США. Он только отвечает на удары. Всегда есть удар возмездия со стороны Ирана, и эти удары очень чувствительны для США», — подчеркнул Перенджиев.

Он отметил, что ответные удары идут прежде всего по американским базам на Ближнем Востоке, где находится дорогостоящее оборудование, включая радиолокационные станции, а также по боевым самолетам. При этом США для атак применяют дорогостоящие ракеты, а Иран нередко отвечает дешевыми беспилотниками, что делает продолжение конфликта крайне затратным для Вашингтона.

«Куда ни ткнемся, все время получается, что выйти из войны просто так, с высоко поднятой головой, США не удается. А продолжение конфликта — это огромные материальные потери», — сказал эксперт.

По его словам, Иран уже почувствовал слабость Вашингтона и понимает, что Белый дом хотел бы выйти из конфликта, но сделать это без имиджевых и других потерь, а также без выполнения иранских условий не получится.

«Поэтому Тегеран, вероятно, продолжит настаивать на конкретных уступках со стороны США», — подытожил Перенджиев.

Ранее старший советник президента США по арабским и ближневосточным делам Массад Булос выступил с заявлением, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт с Ираном в скором времени.