Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
948

Иран занес меч возмездия: США и Израиль бессильны перед новой мощью

Сюжет Обострение конфликта между Израилем, США и Ираном в 2026 году
Reuters
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Иран нащупал болевые точки США и в ответ на агрессивные действия Вашингтона наносит по ним удары, заявил в эксклюзивной беседе для aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Так он прокомментировал заявление спикера иранского Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа о том, что Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, если Штаты не выполнят требования Тегерана. Как сообщалось, требования включают семь пунктов,  в частности, это: прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных активов Ирана и снятие морской блокады. Все пункты не раскрываются.

Перенджиев отметил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по сюжету рассказа О. Генри «Вождь краснокожих»: сначала США рассчитывали получить выгоду, но в итоге сами будут вынуждены платить.

«Иран никогда не провоцирует США. Он только отвечает на удары. Всегда есть удар возмездия со стороны Ирана, и эти удары очень чувствительны для США», — подчеркнул Перенджиев.

Он отметил, что ответные удары идут прежде всего по американским базам на Ближнем Востоке, где находится дорогостоящее оборудование, включая радиолокационные станции, а также по боевым самолетам. При этом США для атак применяют дорогостоящие ракеты, а Иран нередко отвечает дешевыми беспилотниками, что делает продолжение конфликта крайне затратным для Вашингтона.

«Куда ни ткнемся, все время получается, что выйти из войны просто так, с высоко поднятой головой, США не удается. А продолжение конфликта — это огромные материальные потери», — сказал эксперт.

По его словам, Иран уже почувствовал слабость Вашингтона и понимает, что Белый дом хотел бы выйти из конфликта, но сделать это без имиджевых и других потерь, а также без выполнения иранских условий не получится.

«Поэтому Тегеран, вероятно, продолжит настаивать на конкретных уступках со стороны США», — подытожил Перенджиев.

Ранее старший советник президента США по арабским и ближневосточным делам Массад Булос выступил с заявлением, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт с Ираном в скором времени. 
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреэксклюзивэксклюзивные новости
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть