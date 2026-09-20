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NYT: Гайана укрепила позиции на рынке нефти из-за войны на Ближнем Востоке

Сюжет Обострение конфликта между Израилем, США и Ираном в 2026 году
Global Panorama / Flickr.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Гайана существенно улучшила позиции на глобальном нефтяном рынке из-за боевых действий между США и Ираном, конфликт которых спровоцировал сокращение поставок энергоносителей, сообщила газета The New York Times (NYT).

Согласно информации издания, ситуация на Ближнем Востоке может привести к тому, что доходы этой южноамериканской стороны от продажи нефти в 2026 году могут составить 6,5 миллиарда долларов. Эта цифра в два раза превышает прогнозные оценки, которые делались в январе.

Местный экономист Ричард Рамбарран отметил в беседе с журналистами, что сейчас Гайана добывает ежедневно примерно по 900 тысяч баррелей нефти. По его мнению, к 2030 году этот показатель может увеличиться до 1,7 млн баррелей.

Минфин Гайаны, в свою очередь, приводит данные, в соответствии с которыми добыча нефти в стране в первой половине 2025 года равнялась примерно 639 тысяч баррелей в день. В ведомстве уточняют, что с января по июнь 2026 года показатель вырос на 41,3 процента. При этом экспорт сырья подскочил на 82,1 процента.

В публикации уточняется, что конфликт между США и Ираном, вызвавший рост цен на энергоносители, заставил страны искать альтернативные маршруты поставок сырья, не подверженные атакам дронов.

Напомним, 19 сентября глава Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что за последнее время американские военные оказали содействие в транзите более 1 миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив. Он утверждает, что в рамках этого США оказали содействие более чем 2 тысячам коммерческим судам.
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ДеньгиЭкономиканефтедобычанефтяной рынокГайанаконфликт США и Ирана
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