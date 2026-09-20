Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения условий Вашингтоном

Иран не намерен возобновлять судоходство в Ормузском проливе до тех пор, пока Соединенные Штаты не выполнят выдвинутые ранее требования. Об этом заявил спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, пока Вашингтон не признает законные права иранского народа и не согласится с озвученными условиями, «не останется ни малейшей возможности открытия Ормузского пролива».

До этого секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что Тегеран передал американской стороне через катарских посредников список из семи пунктов для прекращения конфликта.

Он заметил, что иранские власти в настоящее время ожидают официального ответа от президента США Дональда Трампа на данные предложения.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отверг сообщения о занижении потерь США в Иране.