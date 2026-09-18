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Советник Трампа заявил о планах главы США завершить конфликт с Ираном

www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Старший советник президента США по арабским и ближневосточным делам Массад Булос заявил, что Дональд Трамп намерен в скором времени завершить конфликт с Ираном. Об этом пишет KP.RU.

В интервью телеканалу Euronews представитель Белого дома сообщил, что американский лидер работает над завершением боевых действий и рассчитывает выполнить свои обещания.

«Президент полагает, что она скоро закончится, и он намерен завершить ее. Он работает над этим. Он человек, который выполняет обещания», — заявил Булос.

По словам Булоса, Трамп решил дать дипломатическим усилиям шанс и продолжает работать над завершением конфликта. При этом советник не стал уточнять возможные сроки, заявив, что решение будет принимать сам президент США.
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