Советник Трампа заявил о планах главы США завершить конфликт с Ираном

Старший советник президента США по арабским и ближневосточным делам Массад Булос заявил, что Дональд Трамп намерен в скором времени завершить конфликт с Ираном. Об этом пишет KP.RU.

В интервью телеканалу Euronews представитель Белого дома сообщил, что американский лидер работает над завершением боевых действий и рассчитывает выполнить свои обещания.

«Президент полагает, что она скоро закончится, и он намерен завершить ее. Он работает над этим. Он человек, который выполняет обещания», — заявил Булос.

По словам Булоса, Трамп решил дать дипломатическим усилиям шанс и продолжает работать над завершением конфликта. При этом советник не стал уточнять возможные сроки, заявив, что решение будет принимать сам президент США.