Трамп вернулся в Белый дом раньше запланированного срока

Президент США Дональд Трамп выехал в Белый дом из своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) на сутки раньше, чем было указано в его рабочем графике, следует из данных американской администрации.

Согласно ранее распространённой информации, он должен был вернуться в Вашингтон вечером 20 сентября. Белый дом не предоставил разъяснений по поводу изменений в графике президента.

Вместе с тем средства массовой информации в США предположили, что досрочный отъезд Трампа из Кэмп-Дэвида связан с ситуацией на Ближнем Востоке. Так, например, газета The Hill считает, что президент изменил график из-за удара по Эр-Рияду, нанесённого шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы), правящим на севере Йемена. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили эту атаку.

Телеканал Fox News, в свою очередь, распространил мнение, в рамках которого Тегеран передал Вашингтону через посредников из Катара условия урегулирования. Журналисты полагают, что иранская сторона якобы ждёт ответа американского лидера на свои предложения.

Напомним, 12 сентября Дональд Трамп не исключил, что конфликт с Ираном может быть окончен до промежуточных выборов в Конгресс США, которые назначены на начало ноября. Американский лидер подчеркнул, что Иран заинтересован в заключении мирного соглашения. Вместе с тем глава Белого дома заявил, что Тегеран якобы ещё не готов к такому шагу.