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Сводка СВО за 20 сентября. Советник Зеленского предрёк катастрофу ВСУ

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Советник Зеленского по беспилотным технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов предрёк ВСУ катастрофу из-за вывода российских спутников «Рассвет» на орбиту, так как они позволят бойцам ВС РФ управлять реактивными беспилотниками и ракетами онлайн.
Советник Зеленского по беспилотным технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов предрёк ВСУ катастрофу из-за вывода российских спутников «Рассвет» на орбиту, так как они позволят бойцам ВС РФ управлять реактивными беспилотниками и ракетами онлайн. Коллаж АиФ

The Financial Times сообщает о главном итоге предыдущего сорокадневного ультиматума Зеленского — сталелитейная промышленность Украины почти полностью встала. На три металлургических предприятия — «Запорожсталь» в Запорожье, ArcelorMittal в Кривом Роге и «Каметсталь» в Днепропетровской области — приходилось 90% производства стали в стране. После ударов в августе и начале сентября они полностью прекратили свою работу. О сроках восстановления производства не берётся говорить никто из представителей отрасли, по некоторым данным ремонт предприятий может занять несколько лет.

«Рассвет» станет гибелью ВСУ

Советник Зеленского по беспилотным технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов предрёк ВСУ катастрофу из-за вывода российских спутников «Рассвет» на орбиту, так как они позволят бойцам ВС РФ управлять реактивными беспилотниками и ракетами онлайн. «Это будет огромная проблема для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа. Сейчас у нас проблема с РЭБ против MESH. Год никто не занимался этим вопросом. Потом так же будет с «Рассветом»», — написал Бескрёстнов в социальных сетях. В комментариях к его публикации пользователи украинского сегмента социальных сетей обвиняют «Флеша» в нагнетании паники и уверяя, что он делает из мухи слона. Немногие комментаторы в погонах отмечают, что предыдущие прогнозы Бескрёстнова, например, об опасности реактивных «Гераней», сбылись.

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Удар по мосту

Российское военное ведомство поделилось кадрами, на которых дрон «Герань-4 Сикер» разносит автомобильный мост в Маяках Одесской области. Увы, одного беспилотника для полного уничтожения моста оказалось мало, однако этого удара оказалось достаточно, чтобы парализовать движение на ближайшие пару суток: местная администрация сообщает, что ремонт затянется как минимум до середины следующей недели и просит искать объездные маршруты.

Телемарафон не помог

В украинских пабликах появился ролик, на котором зафиксирована «бусификация» сотрудников телеканала «Интер», который принимает участие в телемарофонах Зеленского, прямо с рабочего места. Из-за связи с этим телепроектом сочувствия в социальных сетях работники ТВ не нашли. «Жаль, весь «95 квартал» с ними не прихватили», «теперь живьём сенсации в пунктах ТЦК снимать будут», «хоть тут карма сработала» — комментаторы единодушны в своей безжалостности к пропагандистам.

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Срок Запорожья — зима

Уже нынешней зимой российская армия может зайти в Запорожье, заявил в интервью командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов. С его слов, вероятность такого исхода весьма высока. Кроме того, по мнению Филатова, серьёзное давление ВС РФ ВСУ придётся испытать в районе Степногорска и по всему побережью Днепра.

Варваринский котёл уменьшается

Telegram-канал «Северный ветер» поделился видео, записанным бойцами группировки войск «Север» в южных окраинах села Благодатного Харьковской области. На этом направлении противник терпит серьёзные проблемы. Так называемый варваринский котёл, охвативший сёла Варваровка, Грачёвка, Резниковка, Хижнякова и Хрипуны сжимается. Согласно сообщению российского военного ведомства, прямо сейчас идут бои за освобождение Бузово, что ещё сильнее осложнит положение врага.
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