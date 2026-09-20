Иран представил Трампу семь условий для начала переговоров

Иран выдвинул США семь условий, которые Тегеран считает необходимыми для начала любых переговоров между двумя странами. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

По словам Резаи, соответствующие требования были доведены до американской стороны. Иранский политик отметил, что позиция Тегерана сформулирована четко и не предполагает двусмысленного толкования.

Резаи также заявил, что Вашингтону, если он намерен выйти из сложившейся ситуации, придется учитывать выдвинутые Тегераном условия. При этом содержание семи требований в сообщении иранского политика не раскрывается.

Ранее старший советник президента США по арабским и ближневосточным делам Массад Булос выступил с заявлением, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт с Ираном в скором времени.