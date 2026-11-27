Граница между Россией и Эстонией не должна быть закрыта полностью, потому что у части людей есть объективные причины для поездок из одной страны в другую. С таким заявлением выступила президент Эстонии Юлле Мадизе.

Напомним, прибалтийская республика приняла решение закрыть все сухопутные автомобильные и пешеходные погранпереходы с Россией. В Таллине такие меры объясняли «угрозами безопасности»: в ночь на 14 ноября на оборонном заводе Threod Systems произошел пожар, в котором власти обвинили «российские спецслужбы».

«Мыслить по-государственному»

«Есть немало людей, которым по объективным причинам необходимо пересекать границу, — объяснила Мадизе, ее цитирует издание Delfi. — Было бы человечно сохранить для них такую возможность, поскольку на другой стороне у них живет супруг или ребенок, которые не могут переехать в Эстонию».

Кроме того, по ее словам, пересекать границу нужно и дипломатам, а потому правительству страны нужно найти по-настоящему эффективное решение.

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«Мне бы очень хотелось, чтобы эстонские политики умели мыслить по-государственному, противостоять давлению, которое подталкивает их к ошибкам, и принимать взвешенные решения, — добавила она. — Даже если поначалу общественность возмущается, даже если политические оппоненты выдвигают безосновательные обвинения, все равно нужно делать то, что в долгосрочной перспективе будет полезно для Эстонии».

Нарва «вымрет»?

На решение эстонских властей слова эстонского президента, скорее всего, не повлияют — реальная политическая власть в стране сосредоточена в руках парламента и правительства, а президент выполняет, скорее, формальные функции. Впрочем, прислушиваться в прибалтийской республике не хотят даже к собственным жителям — эстонцы уже создали петицию с требованием отменить решение и задаются вопросом, почему попасть к родным на территории России они теперь могут только через третьи страны. Глава МИД Эстонии Игорь Таро, в свою очередь, заявил, что «причиной страданий являются враждебные действия России».

На «спокойное и обдуманное» решение, как его охарактеризовал эстонский премьер Кристен Михал, уже отреагировали и зарубежные СМИ. Испанская газета El Mundo, например, написала, что приграничной Нарве теперь могут грозить упадок и сокращение населения, а без инвестиций город просто «вымрет».

«Для Нарвы, исторически связанной с российским приграничьем, последствия действительно могут быть особенно ощутимыми: пассажиропоток сократится, торговля и занятость упадут, что в итоге может вызвать отток населения, — рассказал aif.ru кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов. — Подобные меры имеют и политический эффект, усиливают напряженность в регионе. Протесты жителей власти вряд ли проигнорируют полностью, но „вопросы безопасности“, вероятно, будут в приоритете. И не исключено, что соседние Литва и Латвия в будущем пойдут на аналогичные меры».

Пока же решение соседки ни Вильнюс, ли Рига не поддержали. Латвийский премьер Андрис Кулбергс назвал его «ошибкой», связанной с «предвыборной атмосферой», а начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Донатас Шкарнулис заявил, что предпосылок для закрытия границы между его страной и Россией нет.