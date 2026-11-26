Президент Франции Эммануэль Макрон больше всего опасается уголовного преследования после ухода с поста президента, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. В эксклюзивном комментарии aif.ru он предположил, что именно этот риск может определять дальнейшие решения французского лидера.

Ранее стало известно о том, что бывший высокопоставленный чиновник из окружения Макрона обвиняется в передаче партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» секретной информации. Политолог предположил, что речь может идти о финансовых махинациях главы Франции.

«Макрон больше всего боится уголовного преследования. Как экс-президент Саркози — не хочет сесть. А такая вероятность есть, и немалая», — сказал Данилин.

При этом эксперт напомнил, что у прежних президентов Франции неоднократно возникали проблемы, связанные с финансовыми махинациями. Данилин предположил, что работа Макрона с парламентом могла потребовать привлечения внебюджетных средств.

«Для того, чтобы работать с парламентом, нужно обязательно подкупить часть депутатов. А для того, чтобы подкупить всех депутатов, нужно внешнее финансирование или финансирование, не соответствующее бюджетным правилам», — пояснил Данилин.

Политолог также заявил, что, по его мнению, неофициальные расходы могут быть связаны с политикой Франции в Африке.

«Подкуп властей в Африке всё равно осуществляется до сих пор. На это тоже деньги никто не выделяет официально», — резюмировал Данилин.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников не исключил, что в Париже и других городах Франции могут вспыхнуть массовые бунты после возвращения французских наемников, воевавших на стороне ВСУ.

Напомним, профессор факультета государственного управления МГУ Александр Наумов не исключил, что чрезвычайная ситуация может стать поводом для переноса президентских выборов во Франции. По его мнению, французский президент может прибегнуть к экстраординарным мерам ради сохранения власти.