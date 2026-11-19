Жители Бразилии перейдут на рабочую неделю с двумя выходными. Соответствующий указ опубликовало правительство страны.

Документ определяет завершение шестидневной рабочей недели и переход на пятидневную. Сокращение рабочих часов будет происходить постепенно. С 6 декабря этого года 44 часа будут урезаны до 42 часов, а к декабрю 2027-го будет достигнут 40-часовой график. Отмечается, что изменения не приведут к снижению зарплаты или урезанию существующих надбавок.

Переход на двухдневные выходные был достигнут благодаря масштабной кампании, в которой участвовали профсоюзы, депутаты и представители общественности.

В этом отношении Бразилия выглядит прогрессивной, так как в Латинской Америке во многих странах рабочая неделя до сих пор составляет 48 часов. На пятидневку до этого перешли лишь Эквадор, Венесуэла и Уругвай.