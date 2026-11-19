Американские производственные компании наращивают использование промышленных роботов на фоне острой нехватки рабочей силы. При этом нынешних темпов автоматизации пока недостаточно для поддержания конкурентоспособности США на мировом рынке, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов.

Как отмечает издание, рост издержек и дефицит сотрудников могут затормозить развитие производственного сектора страны, который начал набирать обороты.

По данным Ассоциации по развитию автоматизации (A3), в третьем квартале 2026 года компании Северной Америки заказали почти 11 тысяч роботов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число заказов на коллаборативных роботов, или коботов, увеличилось на 56%. Такие устройства предназначены для безопасной совместной работы с людьми в одном пространстве.

Глава компании Agility, занимающейся разработкой человекоподобных роботов, Пегги Джонсон отметила, что многие предприятия столкнулись с серьезными трудностями при поиске сотрудников. По ее словам, работники старшего поколения, занятые однообразным физическим трудом, выходяет на пенсию, а молодежь не заинтересована в таких вакансиях.

При этом политика американских властей по возвращению производств в страну увеличивает потребность в рабочей силе, добавила Джонсон в интервью FT.