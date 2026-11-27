Президент США Дональд Трамп, выступая в Мар‑а‑Лаго, заявил, что не знает, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите G20, но подчеркнул, что такая возможность сохраняется.

«Я не знаю, но если он захочет приехать, то, разумеется, может это сделать», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне пресс‑секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке Путина на саммит в Майами ещё не принято. Саммит G20 пройдёт 14–15 декабря. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон направил приглашение российскому лидеру.

Ранее специальный посланник и зять президента США Джаред Кушнер назвал Путина исторической фигурой и «гроссмейстером политики».