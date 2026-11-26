Окончательного решения относительно участия Владимира Путина в саммите «Двадцатки» на территории Соединенных Штатов пока нет, об этом проинформировал журналистов Дмитрий Песков, занимающий пост пресс-секретаря российского лидера.

По словам представителя Кремля, вопрос о том, поедет ли глава государства на встречу «Большой двадцатки» в Майами, на данный момент остается открытым.

Как уточнил Песков, декабрьская программа президента «действительно обещает быть очень напряженной». Представитель Кремля пояснил: в этот период предусмотрены поездки по регионам, ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, заседания президентских советов, а также контакты с общественными объединениями.

Форум G20 запланирован в Майами на 14-15 декабря. Еще в сентябре Марко Рубио, госсекретарь США, заявил о том, что приглашение российскому лидеру со стороны Вашингтона направлено. В Кремле тогда отреагировали так: приглашение воспринято положительно, а его проработка будет вестись по дипломатическим каналам. В середине октября Дональд Трамп, президент США, высказал пожелание видеть Путина на майамской встрече.