Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недовольство премьер-министра Италии Джорджи Мелони из-за внесения итальянских политиков в базу украинского сайта «Миротворец». По ее мнению, подобные интернет-ресурсы не должны существовать вовсе.

В своем Telegram-канале дипломат задалась вопросом, почему Мелони возмутилась включением в список именно итальянцев, тогда как в базе фигурируют и другие люди, в том числе дети.

«А других туда, по мнению Мелони, включать можно, в том числе детей? Нельзя только итальянцев? Интересная логика», — написала Захарова.

Она также отметила, что теперь Италия, направившая значительные средства на поддержку Украины, сможет увидеть, кого именно финансирует.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал от Владимира Зеленского официальных извинений после того, как его имя появилось в базе украинского сайта «Миротворец».