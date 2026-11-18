Италия требует от Киева разъяснений по поводу включения нескольких евродепутатов в базу скандального сайта «Миротворец», сообщает МИД страны.

Ранее в списках «Миротворца» оказались семь депутатов Европарламента от оппозиционного «Движения 5 звезд». Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил итальянскому послу в Киеве обратиться к украинским властям с просьбой разъяснить, с чем связано включение их в базу сайта.

Министр внимательно следит за ситуацией, так как дело касается итальянских политиков, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В министерстве также подчеркнули, что свобода выражения мнений и уважение политического плюрализма являются основополагающими принципами демократии и должны неизменно защищаться.