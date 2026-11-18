Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на «пытку водкой» во время визита в Москву в 2017 году. Он заявил, что якобы глава МИД России Сергей Лавров принудил его «пить водку у камина». В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на встрече Джонсон постоянно просил налить ему еще алкоголя. Сам Лавров с иронией отреагировал на жалобы Джонсона, отметив, что на официальном обеде британскому политику отвели самое почетное место за столом.

В эксклюзивном комментарии aif.ru нарколог Василий Шуров объяснил, что жалобы Джонсона выдают его собственный алкоголизм.

«Джонсон — хронический алкоголик. Его Риши Сунак так и подсидел, когда они в период ковидных ограничений устроили пьяную вечеринку. А тот втихаря это все снял и слил. Это был последний скандал. Конечно, там и следы кокаина находили и в туалете, и в кабинете. Джонсон тяжелый, махровый алкоголик. Тут я согласен с Марией Владимировной Захаровой, что всем были предложены разные напитки. Кто-то пил вино и общался, а он накидался и быстро освинел», — сказал эксперт.

Нарколог подчеркнул, что стремление переложить ответственность на кого-то за свое поведение, состояние характерно для алкоголиков.

«Как всякий алкоголик, он мастер перекладывать вину на других. Поэтому Лавров его пытал, наливал ему в рот, поджаривал у камина. Просто классическое поведение зависимого от алкоголя человека, которому все наливают. Явно он не может предъявить свидетелей, которые будут утверждать, что кто-то ему руки держал. Это разговоры алкоголика, который надрался. Даже к этому, очевидно, снисходительно отнеслись, потому что наша сторона не афишировала. Это именно он вдруг решил это вспомнить и рассказать», — подытожил Шуров.