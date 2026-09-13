В Европе призвали бросить Киев в трудный момент: новости в мире 13 сентября

Немецкий миллиардер и владелец молочных компаний Тео Мюллер призвал Германию прекратить дальнейшую поддержку Украины. В интервью Bild предприниматель заявил, что Берлину не следует вовлекаться в конфликт, который, по его мнению, не затрагивает непосредственные интересы страны.

Мюллер также раскритиковал энергетическую политику Германии и выступил за пересмотр курса на преимущественное использование возобновляемых источников энергии. Он считает, что солнечная и ветровая генерация пока не может полностью покрыть потребности экономики.

По оценке бизнесмена, более активное использование ископаемого топлива и атомной энергетики позволило бы ежегодно экономить около 250 миллиардов евро.

ABC News: в Бруклине при стрельбе погибли два человека

В нью-йоркском районе Бруклин произошла стрельба на детской площадке, в результате которой погибли двое мужчин. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителей полиции. На месте происшествия правоохранители обнаружили 33-летнего Деона Миллера с ранением шеи и 35-летнего Антуана Утси, получившего ранения в грудь и лодыжку.

Обоих пострадавших доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти их жизни. Полиция продолжает расследование, устанавливая обстоятельства произошедшего и возможные причины стрельбы.

Associated Press: экс-сотрудник ЦРУ заключил сделку о признании вины в хищении

Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш достиг предварительной договоренности с американскими властями о признании вины по делу о предполагаемом хищении государственных средств. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на материалы суда.

Ранее при обыске в доме Раша правоохранители нашли более 300 золотых слитков стоимостью свыше 40 миллионов долларов. По данным СМИ, бывший сотрудник разведки имел допуск к секретной информации высшего уровня. Стороны предварительно согласовали условия признания вины, однако подробности соглашения и возможное наказание пока не раскрываются.

New York Post: к дому Камалы Харрис вызвали полицию

Полиция прибыла к дому бывшего вице-президента США Камалы Харрис после появления на территории особняка неизвестной женщины. Об этом пишет New York Post. По данным издания, незнакомку к дому доставил водитель Uber.

Сначала женщина пообщалась с охраной и покинула территорию, однако позднее вернулась, после чего правоохранители прибыли на место. В итоге она добровольно ушла, задерживать ее не стали. В момент происшествия Харрис и ее супруг Даг Эмхофф находились вне дома, а после инцидента патрулирование района усилили.

Bild: в Германии подорожало автомобильное топливо

На немецких автозаправках зафиксирован заметный рост цен на бензин и дизельное топливо на фоне обострения ситуации вокруг йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов). Как сообщает Bild, подорожание связано с рисками для судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

По данным издания, стоимость литра дизеля и бензина марки Super увеличилась примерно на 20 евроцентов. Подобные резкие изменения цен наблюдались и раньше, но обычно стоимость топлива вскоре снижалась. В этот раз, отмечает газета, повышенные цены сохранялись дольше, в том числе в субботу.

Business Insider: Запад рискует потерять преимущество в воздухе

В случае прямого столкновения с Россией западные страны могут лишиться привычного преимущества в воздухе. Business Insider пишет, что военные эксперты все чаще рассматривают такую возможность при конфликте с противником, обладающим сопоставимыми военными ресурсами.

Издание связывает подобные опасения с опытом применения беспилотников российскими войсками в зоне специальной военной операции. Массовое использование дронов может ограничить возможности авиации и осложнить поддержку наземных сил.

Дополнительной проблемой станет эвакуация раненых: при отсутствии контроля над воздушным пространством использование вертолетов для их оперативной доставки на базы может оказаться значительно затруднено.

Reuters: Украина не может покрывать военные расходы из своих средств

Украина больше не способна полностью финансировать военные расходы за счет внутренних источников. Об этом Reuters сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. По ее словам, в 2026 году затраты на конфликт существенно выросли и достигли примерно 190 миллионов долларов в сутки.

Для сравнения, в 2024 году ежедневные расходы составляли около 140 миллионов долларов. Одновременно за первые восемь месяцев 2026 года украинский бюджет недополучил 1,35 миллиарда долларов внутренних доходов, что дополнительно увеличило нагрузку на государственные финансы.

New York Post: дом детства Трампа в Квинсе продали за $1,93 млн

Особняк в нью-йоркском районе Квинс, где Дональд Трамп провел первые четыре года жизни, продали за 1,93 миллиона долларов. Об этом сообщает New York Post. Сделка состоялась в июле, однако информация о ее стоимости появилась позднее.

Дом выставили на продажу в ноябре 2025 года за 2,3 миллиона долларов, а затем снизили цену до 1,99 миллиона. Особняк в английском стиле был построен в 1940 году Фредом Трампом, отцом будущего президента США. Трамп жил там вместе с семьей до 1950 года, после чего они переехали в более просторный дом в районе Jamaica Estates.