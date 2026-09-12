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NY Post: дом, в котором Трамп провел часть детства, продали почти за $2 млн

whitehouse.gov
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Особняк в нью-йоркском районе Квинс, где Дональд Трамп провел первые четыре года жизни, продали за 1,93 миллиона долларов. Об этом сообщила газета New York Post. Покупатель приобрел недвижимость еще в июле, однако стоимость сделки стала известна позднее.

Дом выставили на продажу в ноябре 2025 года за 2,3 миллиона долларов. Впоследствии цену снизили до 1,99 миллиона, но итоговая сумма сделки оказалась еще меньше заявленной стоимости и составила 1,93 миллиона долларов.

Особняк в английском стиле был построен в 1940 году Фредом Трампом, отцом нынешнего президента США. Будущий американский лидер жил там вместе с семьей до 1950 года, после чего они переехали в более просторный дом в том же районе Jamaica Estates.

Ранее сообщалось, что в США восстановили знаменитый дом Маккалистеров из фильма «Один дома».
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