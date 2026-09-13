Bild: цены на бензин в ФРГ подскочили на фоне действий хуситов в Йемене

Цены на автомобильное топливо на немецких заправках заметно выросли на фоне обострения ситуации вокруг йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов). Об этом сообщает газета Bild, связывая подорожание с обстановкой в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

По данным издания, стоимость литра дизельного топлива и бензина марки Super за короткое время увеличилась примерно на 20 евроцентов. Рост цен связывают с рисками для судоходства через стратегически важный пролив, который имеет значение для поставок энергоресурсов и других товаров.

Bild отмечает, что резкие скачки стоимости топлива уже происходили в прошлом, однако обычно цены вскоре возвращались к прежним значениям. На этот раз, по данным газеты, повышенные цены сохранялись заметно дольше, в том числе в субботу.

Ранее сообщалось, что власти Йемена заявили о намерении вернуть под свой контроль столицу страны Сану, находящуюся под управлением хуситов с 2015 года.