В случае прямого военного столкновения с Россией западные страны могут столкнуться с потерей привычного преимущества в воздухе. Как пишет Business Insider, военные эксперты все чаще допускают такой сценарий при возможном конфликте с противником, обладающим сопоставимыми возможностями.

Издание связывает эти опасения в том числе с опытом применения беспилотников российскими войсками в зоне специальной военной операции. Широкое использование дронов способно существенно изменить условия ведения боевых действий и ограничить возможности авиации по обеспечению поддержки наземных подразделений.

Особенно серьезные проблемы могут возникнуть при эвакуации раненых с передовых позиций. В предыдущих конфликтах американские и союзные силы благодаря контролю над воздушным пространством могли использовать вертолеты для оперативной доставки пострадавших на свои базы. В противостоянии с равным по силам противником такая возможность может оказаться значительно ограниченной.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказался о возможных тяжёлых последствиях для Европы, связанных с поддержкой Украины и вовлечённостью Запада в конфликт.