Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
157

BI: Западу грозит потеря превосходства в воздухе в случае конфликта с РФ

Министерство обороны РФ
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

В случае прямого военного столкновения с Россией западные страны могут столкнуться с потерей привычного преимущества в воздухе. Как пишет Business Insider, военные эксперты все чаще допускают такой сценарий при возможном конфликте с противником, обладающим сопоставимыми возможностями.

Издание связывает эти опасения в том числе с опытом применения беспилотников российскими войсками в зоне специальной военной операции. Широкое использование дронов способно существенно изменить условия ведения боевых действий и ограничить возможности авиации по обеспечению поддержки наземных подразделений.

Особенно серьезные проблемы могут возникнуть при эвакуации раненых с передовых позиций. В предыдущих конфликтах американские и союзные силы благодаря контролю над воздушным пространством могли использовать вертолеты для оперативной доставки пострадавших на свои базы. В противостоянии с равным по силам противником такая возможность может оказаться значительно ограниченной.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказался о возможных тяжёлых последствиях для Европы, связанных с поддержкой Украины и вовлечённостью Запада в конфликт.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитиказападВКС РФ
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть