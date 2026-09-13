Украина лишилась возможности полностью покрывать военные расходы из внутренних источников. Об этом Reuters сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

По её словам, расходы на конфликт в текущем году оказались столь высокими, что страна не справляется даже со своей долей затрат. Ежедневные траты на военные действия выросли примерно до 190 млн долларов. В 2024 году этот показатель составлял около 140 млн.

Одновременно за первые восемь месяцев 2026 года недопоступление внутренних доходов в украинский бюджет достигло 1,35 млрд долларов.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что финансовые средства, выделяемые Европой для Киева, оседают в коррупционных схемах.