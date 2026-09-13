На территорию особняка Камалы Харрис проникла неизвестная

К дому экс-вице‑президента США Камалы Харрис вызвали полицию из‑за появления на территории особняка неизвестной женщины, пишет New York Post.

Как сообщает издание, незнакомку подвёз водитель Uber. Сначала она поговорила с охраной и ушла, но позднее вернулась, тогда на место прибыли правоохранители. Женщина в итоге добровольно покинула территорию, задерживать её не стали.

В момент инцидента Камала Харрис и её супруг Даг Эмхофф отсутствовали дома. После случившегося патрулирование района усилили.

Ранее сообщалось, что политик купила дом в «белом» районе Малибу.