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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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На территорию особняка Камалы Харрис проникла неизвестная

Наталья Селиверстова / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

К дому экс-вице‑президента США Камалы Харрис вызвали полицию из‑за появления на территории особняка неизвестной женщины, пишет New York Post.

Как сообщает издание, незнакомку подвёз водитель Uber. Сначала она поговорила с охраной и ушла, но позднее вернулась, тогда на место прибыли правоохранители. Женщина в итоге добровольно покинула территорию, задерживать её не стали.

В момент инцидента Камала Харрис и её супруг Даг Эмхофф отсутствовали дома. После случившегося патрулирование района усилили.

Ранее сообщалось, что политик купила дом в «белом» районе Малибу.
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