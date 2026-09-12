Немецкий миллиардер и владелец нескольких молочных компаний Тео Мюллер выступил против дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии. В интервью газете Bild предприниматель заявил, что Берлину не следует вовлекаться в конфликт, который не связан с Германией.

Мюллер также подверг критике энергетическую политику страны и призвал отказаться от курса на преимущественное использование возобновляемых источников энергии. По его мнению, солнечная и ветровая генерация пока не способна в полной мере обеспечить потребности немецкой экономики.

Предприниматель считает, что возвращение к использованию ископаемого топлива и атомной энергетики позволило бы Германии существенно сократить расходы. По оценке Мюллера, потенциальная экономия могла бы составить около 250 миллиардов евро в год.

Ранее Еврокомиссия официально утвердила выделение Украине очередного пакета финансовой поддержки в размере 6,1 миллиарда евро. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны.