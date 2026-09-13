Двоих мужчин застрелили на детской площадке в Нью-Йорке

В нью‑йоркском районе Бруклин на детской площадке произошла стрельба, жертвами которой стали двое мужчин, информирует ABC News со ссылкой на представителей полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 33‑летнего Деона Миллера, получившего огнестрельное ранение в шею. Второй пострадавший, 35‑летний Антуан Утси, был ранен в грудь и лодыжку.

Обоих пострадавших экстренно доставили в больницу, однако спасти их жизни медикам не удалось. В настоящее время полицейские ведут расследование, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Ранее также сообщалось, что в американском Висконсине нетрезвый водитель въехал в толпу людей, в результате чего пострадали четверо полицейских.