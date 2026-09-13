Экс-сотрудник ЦРУ, у которого нашли 300 золотых слитков, признал вину

Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш достиг предварительной договоренности с американскими властями о признании вины по делу о хищении государственных средств. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на материалы суда.

Ранее стало известно, что в ходе обыска в доме Раша правоохранители обнаружили более 300 золотых слитков общей стоимостью свыше 40 миллионов долларов. По данным СМИ, бывший сотрудник разведывательного ведомства имел допуск к секретной информации высшего уровня и оказался под следствием в связи с предполагаемым хищением государственных средств.

Согласно судебным документам, стороны предварительно согласовали условия признания вины. Дальнейшие детали договоренности, включая возможное наказание Раша, пока не раскрываются.

Ранее в Китае пятилетняя девочка попала в больницу после того, как проглотила цельный золотой слиток во время игры дома.