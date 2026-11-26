В США демократы обсуждают возможных кандидатов на президентских выборах в 2028 году, пишет The Hill.

Так, часть демократов считает, что на выборах свою кандидатуру может выдвинуть член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес. По их мнению аналитиков, она имеет высокие шансы на победу на праймериз. При этом в партии сомневаются, что избиратели поддержат ее после поражений Хиллари Клинтон и Камалы Харрис на предыдущих выборах.

Кандидатом из числа умеренных демократов называют губернатора Кентукки Энди Бешира. Демократы полагают, избиратели положительно отнесутся к его образу «хорошего парня» после Дональда Трампа, но политику будет непросто одержать победить на праймериз.

Отмечается, что еще один предполагаемый кандидат экс-министр транспорта США Пит Буттиджич к предстоящим выборам подошел с более сильным резюме, чем в 2020 году. При этом ему придется конкурировать за голоса центристов с другими потенциальными кандидатами - сенатором от Джорджии Джоном Оссоффом и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что на президентских выборах 2028 года за выдвижение от Республиканской партии могут побороться новые претенденты.

Отметим, источники сообщили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не раньше 2027 года может объявить об окончательном решении участвовать в следующих выборах главы государства от республиканцев.