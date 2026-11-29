В результате конфликта Украина останется без Донбасса, считает бывший морпех и аналитик Скотт Риттер.

«В конце концов, Украина потеряет Донбасс, а правительство Зеленского развалится», — сказал он во время интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену.

По мнению эксперта, у европейцев не получится навязать Москве свои условия по поводу завершения конфликта, а их провокации не повлияют на успехи России. Риттер уверен, что РФ будет придерживаться своего курса и в итоге победит.

Что касается будущего Украины, то, по мнению бывшего морпеха, оно будет совсем не таким, как требует этого киевский режим. Как считает аналитик, страна станет нейтральной, а ее государственный и экономический потенциал окажется значительно урезан.