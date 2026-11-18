Президент РФ Владимир Путин провел первую за семь лет встречу с премьер-министром Японии. Как отмечает издание South China Morning Post, переговоры состоялись в кулуарах саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Данный контакт на высшем уровне стал редким событием на фоне охлаждения двусторонних отношений. Напряженность сохраняется из-за ситуации вокруг Украины, а также недавнего инцидента с задержанием на Сахалине журналиста газеты «Хоккайдо симбун» по подозрению в шпионаже.

Как указывают авторы материала, продолжительность беседы российского лидера с японским премьером Санаэ Такаити составила порядка 30 минут.

Предыдущий аналогичный личный контакт лидеров двух стран состоялся в 2019 году с участием тогдашнего руководителя японского правительства Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что Япония назначила нового посла в РФ.