Личное участие Владимира Путина в саммите АТЭС подчёркивает стратегический интерес России к развитию транспортных проектов и экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал заместитель директора Центра европейских и международных исследований ВШЭ Александр Королёв в интервью «Росбалту».

По его словам, представительство на уровне президента открывает дополнительные возможности для продвижения российских интересов и бизнеса. Среди перспективных направлений эксперт выделил поставки продовольствия, технологий, сжиженного природного газа и нефти, а также строительство плавучих АЭС.

Ещё одной задачей Королёв назвал получение поддержки возможного председательства России в АТЭС в 2035 году. Этот вопрос пока обсуждается. По сведениям эксперта на ноябрь, российскую кандидатуру поддержали восемь экономик объединения.

Королёв также связал значение поездки с возможностью провести трёхсторонние переговоры с Китаем и США. По его оценке, такая встреча создаёт дополнительную площадку для обсуждения стратегических вопросов, интересующих Москву.