Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время двусторонних переговоров 18 ноября в китайском Шэньчжэне затронули тему предстоящей трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Однако, как сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков, ни о какой предварительной «сверке часов» или «распределении ролей» между Москвой и Пекином речи не шло.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, координировали ли лидеры России и Китая свои шаги перед совместным разговором с главой Белого дома, дипломат отметил, что обойти тему самого саммита было бы невозможно, но договариваться о распределении партий никто не стал.

«Я бы не сказал также, что не упоминалась предстоящая трехсторонняя встреча. Это было бы странно, если бы председатель и президент это бы не затронули. Но никакой сверки часов, никакого распределения ролей не было», — подчеркнул Юрий Ушаков.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялись в среду, 18 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне.

Позднее в тот же день руководители трех государств все же пересеклись в неформальной протокольной обстановке. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед церемонией совместного фотографирования участников форума.

Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг, 19 ноября — они должны стартовать в 14:30 по местному времени (09:30 мск). Ранее Юрий Ушаков уточнил, что согласование проекта совместного документа по итогам саммита продолжается в интенсивном режиме.

По словам помощника президента РФ, спектр тем для обсуждения втроем будет максимально широким, поскольку напряженная обстановка в мире требует прежде всего разговора о наиболее острых региональных конфликтах.

Юрий Ушаков также отметил, что у президентов состоится «полноценный разговор» независимо от того, будут ли они «сидеть в креслах, на стульях, на табуретках» или «разговаривать стоя и глядя в глаза друг другу».